Наставник женской команды Украины по биатлону Велепец о провале в Пхенчхане: когда надо было тренироваться, мы болели

По словам главного тренера сборной, у него не хватило времени подвести девушек к пику формы.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о причинах неудачного выступления команды на Олимпийских играх.

"Наверное уже все знают, что команда переболела перед Олимпиадой. Только в Пхенчхане девушки приступили к тренировкам. Мы пропустили очень важный цикл подготовки. Когда надо было тренироваться, мы болели, а когда надо было отдыхать, мы начали тренироваться. Просто не хватило времени всех девушек подвести к пику формы.

Вы видели, как Юля Джима и Ира Варвинец под конец Олимпиады в эстафетах показывали нормальную скорость. По Вале и Вите Семеренко это вопрос к Григорию Ивановичу Шамраю, потому что я методику для них готовил только до вкатки, а дальше они работали с ним.

Настя Меркушина показала свой обычный уровень на Олимпиаде, ходом не добавила, но там в первую очередь подвела стрельба. Что касается Лены Пидгрушной, она изначально ехала как запасная, а после 12 дней тренировок в Пхенчхане показала, что еще не выдерживает ходом на дистанции, поэтому мы ее не поставили на эстафету", - сказал Велепец в интервью XSPORT.

Напомним, сборная Украины по биатлону провально выступила на Олимпийских играх в Пхенчхане. Лучшим результатом стало 7-е место женской команды в эстафете.

Отметим, что в Украине наши спортсмены пробудут до 4 марта, а дальше отправятся на заключительные этапы Кубка мира.