Австрийка Гассер стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в дисциплине биг-эйр
06:37, 22 февраля 2018
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Серебро и бронза на счету представительниц США и Новой Зеландии.
Анна Гассер принесла Австрии холото в сноуборде / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования по биг-эйру (большой полет) турнира сноубордистов в рамках олимпийской программмы, где чемпионкой стала представительница Австрии Анна Гассер, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсменка получила от судей итоовую оценку за две лучшие свои попытки 185 баллов ровно.
Второе место в этом финале заняла Джейми Андерсн из США - 177,25 балла, третье - Зои Садовски из Новой Зелландии - 157,50.
Представительниц Украины в этом виде пограммы не было.
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