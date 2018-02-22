Австрийка Гассер стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в дисциплине биг-эйр

06:37, 22 февраля 2018
Олимпиада
30 0
Анна Гассер принесла Австрии холото в сноуборде / Reuters

Спортсменка получила от судей итоовую оценку за две лучшие свои попытки 185 баллов ровно.

Второе место в этом финале заняла Джейми Андерсн из США - 177,25 балла, третье - Зои Садовски из Новой Зелландии - 157,50.

Представительниц Украины в этом виде пограммы не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#сноубординг на Олимпиаде-2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018