Австрийка Гассер стала олимпийской чемпионкой по сноуборду в дисциплине биг-эйр

Серебро и бронза на счету представительниц США и Новой Зеландии.

В Пхенчхане завершились соревнования по биг-эйру (большой полет) турнира сноубордистов в рамках олимпийской программмы, где чемпионкой стала представительница Австрии Анна Гассер, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменка получила от судей итоовую оценку за две лучшие свои попытки 185 баллов ровно.

Второе место в этом финале заняла Джейми Андерсн из США - 177,25 балла, третье - Зои Садовски из Новой Зелландии - 157,50.

Представительниц Украины в этом виде пограммы не было.