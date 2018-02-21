Спортсмен из КНДР стал автором курьеза дня на Олимпиаде

Северокорейский шорттрекист пытался свалить с ног соперника из Японии.

Спортсмен из Северной Кореи, участник соревнований по шорт-треку Йонг Кван-бом запомнился курьезным выступлением на Олимпиаде в квалификации турнира на дистанции 500 метров.

Во время первого старта Кван-бом успел проехать только несколько метров, после чего потерял равновесие. Во время падения он сделал движение рукой, будто пытался схватить за конёк японского спортсмена Риосуке Саказуме.

Судьи решили начать гонку заново. Но повторный старт не помог атлету из КНДР - через полкруга он столкнулся с тем же Саказуме и снова упал. Йонга Кван-бома дисквалифицировали за опасный манёвр. По данным USA Today, 17-летний шорттрекист за два забега пробыл на льду без падений лишь несколько секунд.

В соцсетях заявили, что северокореец намеренно попытался вывести из гонки конкурента. Однако Саказуме после заезда предположил, что движение рукой было неумышленным. Кван-бом отказался разговаривать со СМИ.