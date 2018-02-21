Спортсмен из КНДР стал автором курьеза дня на Олимпиаде

18:04, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Йонг Кван-бом / REUTERS

Во время первого старта Кван-бом успел проехать только несколько метров, после чего потерял равновесие. Во время падения он сделал движение рукой, будто пытался схватить за конёк японского спортсмена Риосуке Саказуме.

Судьи решили начать гонку заново. Но повторный старт не помог атлету из КНДР - через полкруга он столкнулся с тем же Саказуме и снова упал. Йонга Кван-бома дисквалифицировали за опасный манёвр. По данным USA Today, 17-летний шорттрекист за два забега пробыл на льду без падений лишь несколько секунд.

В соцсетях заявили, что северокореец намеренно попытался вывести из гонки конкурента. Однако Саказуме после заезда предположил, что движение рукой было неумышленным. Кван-бом отказался разговаривать со СМИ.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#КНДР на Олимпиаде-2018
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