Итальянка Годжа выиграла горнолыжный олимпийский турнир в скоростном спуске
08:35, 21 февраля 2018Олимпиада
199 0
Титулованная американка Вонн заняла 3-е место.
София Годжа принесла золото сборной Италии в горнолыжном спорте / Reuters
В Пхенчане завершились соревнования олимпийского турнира по горным лыжам, где в скоростном спуске среди женщин победу одержала София Годжа из Италии, сообщает официальный сайт соревнований.
Годжа преодолела свою попытку за 1 минуту 39.22 секунды.
Второй результат показала представительница Норвегии Рагнхиль Мовинкель, которая преодолела трассут хуже победительницы на 0,09 секунды. Американка Линдси Вонн замкнула тройку призеров с отставанием от чемпионки в 0,47 секунды.
Представительиц Украины в этом виде программы не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018