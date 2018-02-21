Итальянка Годжа выиграла горнолыжный олимпийский турнир в скоростном спуске

08:35, 21 февраля 2018
Олимпиада
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София Годжа принесла золото сборной Италии в горнолыжном спорте / Reuters

Годжа преодолела свою попытку за 1 минуту 39.22 секунды.

Второй результат показала представительница Норвегии Рагнхиль Мовинкель, которая преодолела трассут хуже победительницы на 0,09 секунды. Американка Линдси Вонн замкнула тройку призеров с отставанием от чемпионки в 0,47 секунды.

Представительиц Украины в этом виде программы не было. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горные лыжи Олимпиада