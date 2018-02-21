Итальянка Годжа выиграла горнолыжный олимпийский турнир в скоростном спуске

Титулованная американка Вонн заняла 3-е место.

В Пхенчане завершились соревнования олимпийского турнира по горным лыжам, где в скоростном спуске среди женщин победу одержала София Годжа из Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

Годжа преодолела свою попытку за 1 минуту 39.22 секунды.

Второй результат показала представительница Норвегии Рагнхиль Мовинкель, которая преодолела трассут хуже победительницы на 0,09 секунды. Американка Линдси Вонн замкнула тройку призеров с отставанием от чемпионки в 0,47 секунды.

Представительиц Украины в этом виде программы не было.