Допинговая проба №2 российского призера Олимпиады также провалена

13:10, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Крушельницкий / РИА Новости

Об этом в своем твиттере сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сегодня в антидопинговой лаборатории Сеула прошло вскрытие второй пробы российского спортсмена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Проба В подтвердила наличие в организме спортсмена мельдония, запрещенного с января 2016 года.

По информации Inside The Games, Международный олимпийский комитет (МОК) вряд ли примет версию российской стороны, что допинг в организм спортсмена был подмешан кем-то из команды.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в соревновании смешанных дуэтов.

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