Допинговая проба №2 российского призера Олимпиады также провалена

В пробе "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018, также оказались следы запрещенного препарата - мельдония.

Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась также положительной и в ней, как и в первой пробе, обнаружены следы запрещенного препарата - мельдония.

Об этом в своем твиттере сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сегодня в антидопинговой лаборатории Сеула прошло вскрытие второй пробы российского спортсмена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Проба В подтвердила наличие в организме спортсмена мельдония, запрещенного с января 2016 года.

По информации Inside The Games, Международный олимпийский комитет (МОК) вряд ли примет версию российской стороны, что допинг в организм спортсмена был подмешан кем-то из команды.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в соревновании смешанных дуэтов.