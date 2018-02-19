Допинговая проба №2 российского призера Олимпиады также провалена
13:10, 19 февраля 2018Олимпиада
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В пробе "Б" российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018, также оказались следы запрещенного препарата - мельдония.
Александр Крушельницкий / РИА Новости
Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась также положительной и в ней, как и в первой пробе, обнаружены следы запрещенного препарата - мельдония.
Об этом в своем твиттере сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.
Сегодня в антидопинговой лаборатории Сеула прошло вскрытие второй пробы российского спортсмена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Проба В подтвердила наличие в организме спортсмена мельдония, запрещенного с января 2016 года.
По информации Inside The Games, Международный олимпийский комитет (МОК) вряд ли примет версию российской стороны, что допинг в организм спортсмена был подмешан кем-то из команды.
На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в соревновании смешанных дуэтов.
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