Позолоченная пилюля от Александра Абраменко

Еще воскресным утром 18 февраля Украина была не зимней страной, а выступление наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане называли не иначе как «ганьба». Лучшим достижением украинских олимпийцев с горькой иронией называли 13-е место санной эстафеты, где участвовали всего 13 команд.

Но случилось счастье: наш мастер фристайла Александр Абраменко, один из немногих реальных претендентов на олимпийские награды, максимально использовал свой шанс и превзошел все ожидания – стал олимпийским чемпионом. Это действительно историческое достижение: третий украинский зимний олимпийский чемпион (после фигуристки Оксаны Баюл в Лиллехаммере-1994 и женской биатлонной эстафетной команды в Сочи-2014) и первый мужчина в этом статусе.

Мы искренне рады успеху Александра. Но есть смысл поговорить о побочных эффектах этого успеха. Ведь теперь за золотой медалью Абраменко спрячется целый ряд граждан и организаций. О которых с начала Олимпиады-2018 было уже сказано много нехорошего. В частности, министра спорта Игоря Жданова не только попрекают его неуклюжей фразой об Украине как «не зимней стране». Но и ставят на вид то, что представители санного спорта не получили вовремя закупленное для них оборудование; что саночник Андрей Мандзий собственноручно собирал снаряд в своем гараже; что семья скелетониста Владислава Гераскевича взлезла в долги ради подготовки к Олимпиаде и т.д. Президента Федерации биатлона Владимира Брынзака и тренерский штаб сборной критикуют за плохую подготовку спортсменов к Играм, а о фигуристах, лыжниках и горнолыжниках молчат как о покойниках.

Наш мастер фристайла Александр Абраменко, один из немногих реальных претендентов на олимпийские награды, максимально использовал свой шанс и превзошел все ожидания – стал олимпийским чемпионом

В острой критике нашего спортивного начальства, как это всегда бывает, смешивается праведное с несправедливым. Публика все еще не может на эмоциональном уровне принять тот факт, что мы сегодня пожинаем плоды системного негативного процесса развала украинского спорта. Процесса многолетнего, в котором лично министр Жданов не виноват. Другой вопрос, что он, дилетант и политический назначенец, практически ничего не сделал и не делает для того, чтобы как-то оптимизировать ход событий.

В стране по-прежнему нет современных объектов зимней спортивной инфраструктуры (да и летней тоже). Фото убитого трамплина в Николаеве, где начинался путь Александра Абраменко, стали хитом соцсетей наравне с фото и видео чемпиона.

Наши лучшие спортсмены-энтузиасты тренируются за рубежом. Постоянно идет отток тренерских и спортивных кадров: о бывших украинских фигуристах Алене Савченко (ныне Германия) и Алексее Быченко (ныне Израиль), фристайлистке Алене Цупер (ныне Беларусь) и других участниках ОИ-2018, выходцах из Украины, уже писано-переписано много.

Фото убитого трамплина в Николаеве, где начинался путь Александра Абраменко, стали хитом соцсетей наравне с фото и видео чемпиона

Главное: спорт в Украине находится на периферии общественного и политического внимания. Все пущено на самотек и движется по инерции. Нечастые успехи случаются не благодаря, а вопреки, и только поддерживают иллюзию некоторой спортивной пристойности.

В таких условиях изначально ждать от Украины каких-либо достижений в Пхенчхане не приходилось. Полный провал был бы вполне логичным и закономерным результатом. Но Олимпиада – это всегда поле сюрпризов. Взять хотя бы шведскую биатлонистку Ханну Эберг, 50-й номер текущего зачета Кубка мира, сенсационно победившую фавориток в гонке на 15 км. Так выстрелил и Александр Абраменко, чьей победе поспособствовало и то, что в финал неожиданно не пробились главные фавориты – белорус Антон Кушнир и китаец Ци Гуанпу.

Но еще раз повторяю: победа Абраменко не должна заслонить кричащие проблемы украинского спорта. Его победа фактически только позолотила очень горькую пилюлю глобальных провалов и неудач.

Героям, конечно, слава. Но по сути предмета после Олимпиады должен состояться суровый, нелицеприятный разговор, желательно – с организационными выводами.

Игорь Левенштейн