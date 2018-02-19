Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении российского атлета, попавшегося на допинге на Играх (видео)

11:21, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Крушельницкий / РИА Новости

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте CAS в понедельник, 19 февраля.

«Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года подтверждает, что зарегистрировал новую процедуру <…> в отношении Александра Крушельницкого», — говорится в материалах CAS.

О дате слушаний, которые состоятся по делу российского спортсмена, не сообщается.

Напомним, Крушельницкий стал обладателем бронзовой медали на Олимпиаде-2018. В паре с Анастасией Брызгаловой атлет занял третье место в дабл-миксте. Вчера стало изестно, что в допинг-пробе спортсмена найден запрещенный препарат мельдоний.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#допинг на Олимпиаде-2018