Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении российского атлета, попавшегося на допинге на Играх (видео)

О дате слушаний, которые состоятся по делу Александра Крушельницкого, не сообщается.

В Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) заявили об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении керлингиста из России Александра Крушельницкого.

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте CAS в понедельник, 19 февраля.

«Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года подтверждает, что зарегистрировал новую процедуру <…> в отношении Александра Крушельницкого», — говорится в материалах CAS.

О дате слушаний, которые состоятся по делу российского спортсмена, не сообщается.

Напомним, Крушельницкий стал обладателем бронзовой медали на Олимпиаде-2018. В паре с Анастасией Брызгаловой атлет занял третье место в дабл-миксте. Вчера стало изестно, что в допинг-пробе спортсмена найден запрещенный препарат мельдоний.