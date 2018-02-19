Подозреваемый в допинге российский медалист покинул Олимпийскую деревню
Российский керлингист, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню и вернул аккредитацию.
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Об этом сообщил в понедельник, 19 февраля, агентству Reuters пресс-атташе команды спортсменов из России Константин Выборнов, передает DW.com.
По его словам, Крушельницкий ожидает результатов вскрытия допинг-пробы Б, которые будут объявлены в понедельник в течение дня.
Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из допинг-тестов российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий 13 февраля победили в матче против сборной Норвегии за третье место в дисциплине дабл-микст.
Из-за допинговых скандалов по решению МОК спортсмены из России выступают на Играх-2018 под нейтральным флагом.
Олимпиада в Пхёнчхане продлится до 25 февраля.