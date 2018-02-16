Корейский скелетонист Сун Бин завоевал второе золото для своей команды на Играх в Пхенчхане, украинец Гераскевич - 12-й

Спортсмен не только удержал лидерство, но и показал лучший результат в четвертой попытке.

В Пхенчхане завершились соревнования по скелетону у мужчин, где победителем олимпийского турнира стал Юнг Сун Бин, сообщает официальный сайт соревнований.

Корейский спортсмен был лидером после трех попыток, но сумел не только удержать свое преимущество, но и проехал финальную попытку с лучшим результатом - 50,02 секунды. Итоговый результат Сун Бина 3 минуты 20,55 секунды.

В борьбе за призовые места случилась маленькая трагедия для латвийских братьев Дукурс - Мартинс и Томас заняли, соответственно, 4 и 5 места. Серебряным призером стал Никита Трегубов из России (1.63 секунды отставания от лидера), бронзоым - британец Дом Парсонс (1,65).

Украинец Владислав Гераскевич показал очень высокий 7-й рзультат в 4-й попытке - 50.84 секунды и 0.82 отставания от лидера и заня итоговое 12-е место - 3:24.47 (+3.92).