Украину в масс-старте Олимпиады представят сестры Семеренко, Джима осталась вне гонки

В мужском масс-старте не будет ни одного украинского спортсмена.

В женском масс-старте Олимпийских игр-2018, который запланирован на 17 февраля, Украину представят Валентина и Вита Семеренко.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

Отметим, что изначально тренерский штаб сборной Украины рассчитывал задействовать в масс-старте также и Юлию Джиму, однако не учел процедуру квалификации на эту гонку. Сегодня Джима заняла 20-е место в индивидуальной гонке Олимпиады и не смогла закрепиться в топ-15 общего зачета Кубка мира, что являлось одним из условий попадания в масс-старт. Напомним, в масс-старте участвуют лишь 30 биатлонисток.

Стоит добавить, что мужской масс-старт, который запланирован на 18 февраля, пройдет без участия украинских биатлонистов.