Украину в масс-старте Олимпиады представят сестры Семеренко, Джима осталась вне гонки

18:12, 15 февраля 2018
Олимпиада
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Сестры Семеренко - единственные представительницы Украины в масс-старте / biathlon.com.ua

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

Отметим, что изначально тренерский штаб сборной Украины рассчитывал задействовать в масс-старте также и Юлию Джиму, однако не учел процедуру квалификации на эту гонку. Сегодня Джима заняла 20-е место в индивидуальной гонке Олимпиады и не смогла закрепиться в топ-15 общего зачета Кубка мира, что являлось одним из условий попадания в масс-старт. Напомним, в масс-старте участвуют лишь 30 биатлонисток.

Стоит добавить, что мужской масс-старт, который запланирован на 18 февраля, пройдет без участия украинских биатлонистов.

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