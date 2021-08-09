Игорь Левенштейн

Еще не успел в Токио погаснуть олимпийский огонь, как в Украине вспыхнул огонь скандала, сперва в соцсетях, а затем – в СМИ.

Фотография украинской спортсменки, бронзового призера в прыжках в высоту Ярославы Магучих с российской соперницей вызвала у определенной части украинских граждан шквал эмоций и бурю проклятий. А в ответ – противоположное мнение в защиту юной легкоатлетки.

Позиции сторон определяются их картиной мира и разными подходами.

Обвинители Магучих оперируют политическими факторами. Сержант украинских Вооруженных сил обнимается и фотографируется с капитаном российской армии – в то время, как на Донбассе гибнет очередной украинский воин. Это недопустимая зрада. К тому же эту сцену использовали в российской пропаганде. В дополнение сюда также идут упреки в том, что спортсмены едут на Игры за государственные деньги, и им еще выплатят призовые.

Наши спортсмены своими успехами прославляют Украину

Сторонники Ярославы исходят из факторов спортивных и психологических. 19-летняя девочка в тяжелой, драматической борьбе выиграла олимпийскую бронзу (кстати, это единственная медаль Украины в легкой атлетике на ОИ-2020). Вся на эмоциях, она общается в секторе с чемпионкой – как это делали абсолютно все спортсмены на Играх в Токио. В этот момент они были коллегами, связанными корпоративным единством и мощным, хоть и неписаным этикетом Олимпийских игр. На Марии Ласицкене не было капитанского мундира, на шее у нее не висел автомат Калашникова, а с рук не капала кровь. В чем криминал? Более того: Ярослава держала сине-желтый украинский государственный флаг – в то время, как ее соперница была с флагом Олимпийского комитета России. В плане же государственных денег, то наши спортсмены своими успехами прославляют Украину и поднимают ее престиж в мире. Они тяжело работают и заслуживают поддержки, а не проклятий и угроз.

Примирить эти абсолютно разные позиции невозможно. Как и переубедить оппонентов. Каждый останется при своем мнении, да еще при этом большинство участников процесса признают только свою правоту, а чужие мнения ни слышать, ни понимать не способны.

Точно так же, когда каратист Станислав Горуна, также бронзовый призер Олимпиады, выступил в защиту Ярославы Магучих, с одной стороны ему быстро дали понять, что он "боец с отбитыми мозгами" и "консерва". А с другой стороны одобрили как настоящего мужчину, заступившегося за девочку, которую обижают. Кто что видит, кому что важней.

Ситуация печальна в своей типичности: очередное проявление расколотой нации в условиях гибридной войны. Не лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Но – объективная реальность.

"Запуганная укрофашистами спортсменка побоялась приветствовать коллегу-чемпионку"

Что касается аргумента "Магучих дала российской пропаганде материал для использования в информационной войне", то здесь все равно ситуация без вариантов. Потому что, если бы Ярослава стала шарахаться от Ласицкене с криками "Изыди, капитан российской армии, доверенное лицо Путина!", российская пропаганда тогда просто вышла бы с другими заголовками. Типа "Запуганная укрофашистами спортсменка побоялась приветствовать коллегу-чемпионку". Так лучше?

Самым разумным было бы просто проигнорировать российский пропагандистский вой. Тем более, что там главным пунктом повестки дня на тот момент были страдания из-за победы израильтянки в художественной гимнастике.

Но нет: наши ура-патриоты, люди с избыточной пассионарностью при дефиците ума, сами устроили скандал и в который раз поднесли снаряды информационному воинству врага. И неизбежно получили заголовки "Легкоатлетку Магучих затравили в украинских соцсетях". Факт-то налицо.

Хорошо хоть, что пока разумно молчат наши спортивные власти – Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и профильные федерации. И не делают из Ярославы Магучих Кристину Тимановскую.

Почему спортсменку приглашают на беседу после Олимпиады, а не до?

Но заместитель министра обороны Анна Маляр ждет младшего сержанта Магучих по возвращении из Токио на беседу с объяснениями. Это прекрасно, но есть вопрос: почему спортсменку приглашают на беседу после Олимпиады, а не до? А ведь должны были знать и учитывать, что главной соперницей Ярославы на Олимпиаде будет именно россиянка со специфическими нюансами. Хотя, скорее всего, имя Марии Ласицкене в нашем военном ведомстве узнали только после скандала с фотографией.

Вообще-то в свое время в НОКе провели совещание журналистов и пресс-секретарей спортивных федераций на тему профилактики подобных политических казусов. Я сам в нем участвовал. Выдвигали какие-то идеи, предлагали какие-то планы. Но все это было еще до коронавируса, до переноса Игр на 2021 год. И, видимо, вопрос, растворился в воздухе…

В результате все в очередной раз убедились, что, к большому сожалению, в таких видах спорта, как прыжки на грабли и стрельба себе в ногу, мы преуспеваем куда больше, чем в видах олимпийской программы.

Игорь Левенштейн