МОК не включил в правила по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 пункт об осуждении развязанной РФ войны в Украине.

Российские и беларуские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Их медали, в случае побед, не появятся в общем зачёте Олимпийских игр, а награждение будет проходить под музыку без слов.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Решение об участии "нейтральных атлетов" в церемонии закрытия будет принято позже.

Сообщается, что на Олимпийских играх-2024 смогут выступить максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12 спортсменов.

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Утвержден флаг и гимн для нейтральных атлетов из России и Беларуси. МОК не включил в правила по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 пункт об осуждении развязанной РФ войны в Украине.

Участие российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. В МОК утверждал, что к участию в ОИ-2024 допустят "очень ограниченное число спортсменов".

Российское правительство с приближением Олимпиады-2024 в Париже становится все более агрессивным в отношении международного олимпийского движения. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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