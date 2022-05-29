У него остался маленький сын и жена.

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу Назар Макаренко. Ему было всего 25 лет.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины.

"В войне с российскими захватчиками погиб чемпион Украины по кикбоксингу WAKO, тренер, кандидат в мастера спорта, Назар Макаренко. Ему было всего 25. Он работал инструктором в спортивных центрах, отслужил срочную военную службу", - рассказали в министерстве.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Макаренко вместе со своим отцом стали в ряды теробороны, а затем продолжили службу в зоне активных боевых действий.

"Защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. У него остался маленький сын и жена", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на войне с РФ погибло более 50 украинских спортсменов.

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