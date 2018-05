Алонсо и еще 32 великих чемпиона Формулы-1 вошли в Зал славы FIA

Una noche emotiva. Un gran honor formar parte del Hall of Fame de la FIA, y compartir espacio con los grandes pilotos de la historia del deporte que me apasiona. Gracias. __________________________________________ An emotional night at FIA in Paris. A great honor to be part of the Hall of Fame, and to share these moments with the great champions in the history of the sport that I love. Thanks. #halloffameFIA #f1 #sport

A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Dec 4, 2017 at 11:56am PST