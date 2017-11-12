Феттель выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1, Хэмилтон отыграл 16 позиций по ходу гонки
Немецкий гонщик "Феррари" показал лучшее время на трассе в Сан-Паулу.
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Бразилии. Второе место осталось за обладателем поул-позиции Валттери Боттасом, третье призовое место занял напарник Феттеля Кими Райкконен.
Впечатляющий прорыв по ходу гонки продемонстрировал Льюис Хэмилтон, пришедший к финишу четвёртым после старта с последнего места с пит-лейн из-за аварии в квалификации в субботу.
Помимо них в очковую зону попали Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.
До финиша добраться не удалось четверым пилотам: Брендону Хартли из-за технических проблем и Эстебану Окону, Кевину Магнуссену и Стоффелю Вандорну, пострадавшим в аварии на первом круге.
Напомним, что чемпионом мира в гонках Формулы-1 досрочно стал Льюис Хэмилтон, а "Мерседес" так же досрочно выиграла Кубок Конструкторов.