Феттель выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1, Хэмилтон отыграл 16 позиций по ходу гонки

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Бразилии. Второе место осталось за обладателем поул-позиции Валттери Боттасом, третье призовое место занял напарник Феттеля Кими Райкконен.

Впечатляющий прорыв по ходу гонки продемонстрировал Льюис Хэмилтон, пришедший к финишу четвёртым после старта с последнего места с пит-лейн из-за аварии в квалификации в субботу.

Помимо них в очковую зону попали Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.

До финиша добраться не удалось четверым пилотам: Брендону Хартли из-за технических проблем и Эстебану Окону, Кевину Магнуссену и Стоффелю Вандорну, пострадавшим в аварии на первом круге.

Напомним, что чемпионом мира в гонках Формулы-1 досрочно стал Льюис Хэмилтон, а "Мерседес" так же досрочно выиграла Кубок Конструкторов.