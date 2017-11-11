Хэмилтон провалил квалификацию Гран-при Бразилии Формулы-1

В Сан-Паулу завершилась квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", где победу одержал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, сообщает официальный сайт соревнований.

Гонщик преодолел трассу за 1 минуту 08.322 секунды. Это третий поул Валттери в сезоне-2017 и карьере в целом.

Его партнер по команде и новоиспеченный чемпион мира-2017 Льюис Хэмилтон разбил свой болид в самом начале квалификации, врезавшись в отбойник уже на втором круге дистанции. В этом моменте была допущена ошибка самим пилотом, который не справился с управлением.

Боттас опередил Себастьяна Феттеля из Ferrari всего на 0,038 секунды. 3-е место занял партнер Феттеля по команде Кимми Райкконен, уступивший соотечественнику 0,216 секунды.

На четвертом и пятом местах расположились два пилота Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. А замкнул шестерку сильнейших и третий ряд стартовой решетки Серхио Перес из Force India.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 12 ноября.