Дебютант Формулы 1 новозеландец Хартли: Я мечтал об этом с детства

На этой неделе Toro Rosso объявила о том, что новозеландец Брендон Хартли проведет уик-энд за рулем STR12 на Гран При США, сообщает Motorsport.

\Сейчас он выступает на седьмом этапе марафонского чемпионата WEC в Японии в составе Porsche и в субботу стал победителем квалификации вместе с Эрлом Бамбером. На пресс-конференции после заездов он сказал, что чувствует себя готовым к дебюту в Формуле 1, и что мечтал об этом, еще будучи ребенком.

«Это была просто сумасшедшая неделя, все произошло довольно быстро, – рассказал Хартли журналистам. – Я очень рад возможности дебютировать в Формуле 1. Сейчас я искренне пытаюсь просто думать о текущем уик-энде, но как только он закончится, все мое внимание переключится на новый и большой вызов", - отметил Хартли.

"За одну неделю предстоит многому научиться, но я действительно к этому готов. В программе Porsche я многое узнал, работая с парнями вроде Марка Уэббера, Тимо Бернхарда и Эрла Бамбера. Это отличный проект, в котором мы работаем с передовыми технологиями и совершенствуем технику. Как гонщик я стал куда сильнее", - добавил гонщик.

"Неделя будет напряженной, но я с нетерпением этого жду. На прошлой неделе я многое обдумывал. Особенно с учетом выступления в Petit Le Mans, этапе IMSA, который я выиграл. Это потрясающая возможность. Мечты воплотятся в реальность, я представлял это, еще будучи маленьким ребенком. Я рад быть представителем WEC. Тимо и Эрл поддержали меня по ходу этого уик-энда. Я нетерпением жду дебюта и рассчитываю выступить хорошо, но прежде всего постараться и насладиться этим", - заключил гонщик.

Как сообщалось ранее, Даниила Квята отстранили от Формулы 1 до конца сезона в связи с неудовлетворительными результатами, но это решение было пересмотрено из-за ухода Сайнса. Партнером Квята будет француз Пьер Гасли, который изначально был его сменщиком.

Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября.