Украинский экипаж Eurolamp WRT выиграл Ралли Испании в категории WRC Trophy

В Салоу завершился 11-й этап Чемпионата мира по классическому ралли (WRC) Ралли Испании, где победу в категории WRC Trophy одержал экипаж пилота Валерия Горбаня, сообщает официальный сайт украинской команды Eurolamp WRT.

Воспользовавшись субботними проблемами Валерия Горбаня и Сергея Ларенса, один из их соперников по категории WRC Trophy, Жан-Мишель Раукс, начинал воскресенье в непосредственной близости от экипажа Eurolamp WRT. И за первые четыре скоростные участка дня он смог довести эту близость до критически опасного значений - после СУ17 француз отставал от дуэта украинской команды всего на 0,6 секунды.

“Мы слишком долго раскачивались сегодня, думая, что имеем достаточное преимущество. Но после того, как на четвертом спецучастке дня у нас случился разворот, стоивший потери немалого времени, ситуация стала очень неприятной. Мы поняли, что победа от нас может ускользнуть. Необходимо было ускоряться. Что мы и сделали на двух заключительных отрезках”, - рассказал после финиша испанского этапа Валерий Горбань.

Экипаж Eurolamp WRT финишировал на Ралли Испании на 24 позиции абсолютного зачета, выиграв в категории WRC Trophy. Проведя все семь отведенных правилами зачетных гонок в WRC Trophy, Валерий Горбань и Сергей Ларенс возглавляют турнирную таблицу зачета. Но у их соперников еще есть по две гонки в запасе. Так что судьба трофея решится или в Великобритании, или в Австралии, но уже без непосредственного участия украинской команды.

В абсолютном зачете победу одержал британский гонщик команды Citroën Total Abu Dhabi Крис Мик.Пилот стал лучшим с результатом 3 часа 1 минута 21,1 секунды. Второй результат показал француз Себастьен Ожье (+28 секунд), выступающий за команду M-Sport. Замкнул тройку лучших партнер Ожье по команде эстонец Отт Тянак (+33 секунды).

В личном зачете лидирует Ожье, в активе которого 198 очков, далее следуют Тянак (161) и бельгиец Тьерри Невиль (160 очков) из Hyundai Motorsport.