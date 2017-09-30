Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Малайзии Формулы-1, Феттель - последний

На автодроме Сепанг в Куала-Лумпуре завершилась квалификация очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Малайзии, где победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел быстрейший круг за 1 минуту 30.076 секунды.

Пару ему на первой решетке стартового поля завтра в гонке составит финн Кими Райкконен из иатльянской Ferrari - 1:30,121.

На второй стартовой решетке гонку начнут пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, а на третьей - партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас и Эстебан Окон из Force India.

Сенсацией сегодняшней квалификации стал тот факт, что Себастьян Феттель из Ferrari е смог показать результата и завтра стартует с последнего 20-го места. В машине пилота возникли проблемы с мотором и он смог проехать всего 2 круга.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Малайзии состоится в воскресенье, 1 октября.