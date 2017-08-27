Британский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии в чемпионате "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" - Гран-при Бельгии. Хэмилтон опередил Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо, которые соответственно финишировали на второй и третьей позициях, сообщает сайт F1.

Хэмилтон, который накануне выиграл квалификацию этапа, доказал свое превосходство и в самой гонке. Опередить его мог лишь Феттель - на первом круге и в заключительной фазе гонки, но оба раза Хэмилтон смог сохранить лидерство.

Феттель довольствовался "серебром". На третьей позиции на протяжении большей части гонки ехал Валттери Боттас, однако за 11 кругов до финиша его опередил Риккардо. Райкконен пришел четвертым, Боттас - пятым.

После этой гонки отрыв лидера чемпионата Феттеля от Хэмилтона в общем зачете сократился до семи очков.