У гонщика "Формулы-1" Хэмилтона могут отобрать поул-позишн на Гран-при Великобритании

Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Хэмилтон показал лучшее время. Чуть больше, чем на полсекунды, от него отстал Кими Райкконен. Третьим стал Себастьян Феттель.

Тем не менее, Хэмилтон может лишиться завоеванной поул-позиции на завтрашнем Гран-при, сообщает Трибуна. Стюарды расследуют эпизод, который случился в начале третьего сегмента квалификации: на одном из поворотов Хэмилтон заблокировал Ромена Грожана. По словам француза, из-за этого действия соперника он потерял много времени

«В первой попытке в третьем сегменте меня заблокировал Хэмилтон – я потерял как минимум 0,3 секунды. В попытке отыграться во второй попытке я заблокировал колеса в третьем повороте», – сказал Грожан.

Неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда опасается возможного наказания: «Будет очень плохо, если Льюису дадут штраф в виде потери трех позиций».

А эксперт Sky Sports Пэт Симондс вообще считает, что никакой блокировки не было: «Если Ромен считает, что его заблокировали, то сегодня вечером по пути в отель на трассе А43 его ждет большой сюрприз».

Сам Хэмилтон объяснил, что не видел Грожана: «Я не знаю, заблокировал ли я его. Но если я это сделал, то попрошу прощения – команда мне ни о чем подобном не сообщала».