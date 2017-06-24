Британец Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран-при Азербаджана

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации этапа "Формулы-1" в Баку - Гран-при Азербайджана, опередив Валттери Боттаса и Кими Райкконена.

Читайте такжеТрехкратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце годаБоттас отстал от Хэмилтона на 0,434 секунды. Райкконен - на 1,100 секунду. Четвёртым стал Себастьян Феттель, пятым - Макс Ферстаппен.

Места с шестого по десятое заняли Серхио Перес, Эстебан Окон, Лэнс Стролл, Фелипе Масса и Риккардо.