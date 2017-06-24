Британец Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" Гран-при Азербаджана
18:00, 24 июня 2017Мотор
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Второе время показал Боттас, третий результат у Райкконена.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана / REUTERS
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации этапа "Формулы-1" в Баку - Гран-при Азербайджана, опередив Валттери Боттаса и Кими Райкконена.
Читайте такжеТрехкратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце годаБоттас отстал от Хэмилтона на 0,434 секунды. Райкконен - на 1,100 секунду. Четвёртым стал Себастьян Феттель, пятым - Макс Ферстаппен.
Места с шестого по десятое заняли Серхио Перес, Эстебан Окон, Лэнс Стролл, Фелипе Масса и Риккардо.
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