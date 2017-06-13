В "Формуле-1" команда Williams совершила самый быстрый пит-стоп сезона

21:17, 13 июня 2017
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Техники команды Williams справились со своей задачей за две секунды с небольшим!

 

Команда "Формулы-1" Williams установила рекорд по скорости проведению пит-стопа в 2017 году, сообщает Twitter «Королевских гонок».

Механики британской команды провели пит-стоп за 2,17 секунды на Гран-при Канады.

Благодаря оперативности команды пилот Williams Лэнс Стролл набрал первые очки в Формуле-1, заняв девятое место.

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Теги: #Формула-1#автогонки