В "Формуле-1" команда Williams совершила самый быстрый пит-стоп сезона

Техники команды Williams справились со своей задачей за две секунды с небольшим!

Команда "Формулы-1" Williams установила рекорд по скорости проведению пит-стопа в 2017 году, сообщает Twitter «Королевских гонок». Механики британской команды провели пит-стоп за 2,17 секунды на Гран-при Канады. Благодаря оперативности команды пилот Williams Лэнс Стролл набрал первые очки в Формуле-1, заняв девятое место. 2.17 seconds = a new record for 2017!



@WilliamsRacing@DeutschePostDHL#F1pic.twitter.com/KYpvmx5P8j — Formula 1 (@F1) 13 червня 2017 р.

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