В "Формуле-1" команда Williams совершила самый быстрый пит-стоп сезона
21:17, 13 июня 2017Мотор
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Техники команды Williams справились со своей задачей за две секунды с небольшим!
Быстрее ветра: команда Williams установила рекорд "Формулы-1" нынешнего сезона / F1News.ru
Команда "Формулы-1" Williams установила рекорд по скорости проведению пит-стопа в 2017 году, сообщает Twitter «Королевских гонок».
Механики британской команды провели пит-стоп за 2,17 секунды на Гран-при Канады.
Благодаря оперативности команды пилот Williams Лэнс Стролл набрал первые очки в Формуле-1, заняв девятое место.
2.17 seconds = a new record for 2017!— Formula 1 (@F1) 13 червня 2017 р.
@WilliamsRacing@DeutschePostDHL#F1pic.twitter.com/KYpvmx5P8j
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