Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при России Формулы-1

В Сочи завершилась квалификация этапа Гран-при России Формулы-1, в котором победу одержал немецкий гонщик Себастьян Феттель из "Феррари", сообщает официальный сайт соревнований.

Феттель проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 33.194 секунды. Вторым завтра на стартовой решетке будет его партнер по команде Кими Райкконен из Финляндии - 1:33,253.

Второй ряд стартового поля (3-4 места) займут пилоты "Мерседеса" Валттери Боттас (1:33,289) и Льюис Хэмилтон (1:33,760).

Гонка Гран-при России состоится на автодроме в Сочи в воскресенье, 30 апреля.