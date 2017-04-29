Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при России Формулы-1
16:17, 29 апреля 2017Мотор
497
Оба пилота Ferrari займут первый ряд в завтрашней гонке.
Феттель будет стартовать в гонке в Сочи с первой позиции / Reuters
В Сочи завершилась квалификация этапа Гран-при России Формулы-1, в котором победу одержал немецкий гонщик Себастьян Феттель из "Феррари", сообщает официальный сайт соревнований.
Феттель проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 33.194 секунды. Вторым завтра на стартовой решетке будет его партнер по команде Кими Райкконен из Финляндии - 1:33,253.
Второй ряд стартового поля (3-4 места) займут пилоты "Мерседеса" Валттери Боттас (1:33,289) и Льюис Хэмилтон (1:33,760).
Гонка Гран-при России состоится на автодроме в Сочи в воскресенье, 30 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter