Известный инженер Формулы-1 Лоу перешел из Mercedes в Williams

Падди Лоу, в начале года ушедший из Mercedes, приступил к работе в качестве руководителя технического департамента Williams Group и возьмёт на себя руководство всеми инженерными подразделениями, собщает f-1news.

Британский специалист также войдёт в состав совета директоров и получит долю в компании, что говорит о серьёзности его намерений и желании работать с Клэр Уильямс и Майком О'Дрисколлом ради дальнейшего развития Williams Group.

Падди Лоу: «Я всегда испытывал глубокое уважение к Williams – моей первой команде в Формуле 1. Для меня большая честь вернуться в Гроув и занять столь важную должность, а также получить возможность приобрести акции компании. Команда вновь должна стать успешной, и я очень хочу внести свой вклад в решение этой задачи.

Читайте такжеWilliams первой из команд Формулы-1 показала болид 2017 годаСовет директоров Williams представил очень четкое видение будущего, и это убедило меня присоединиться к компании, которая стремится развивать своё уникальное наследие и вернуться на лидирующие позиции. Я с нетерпением жду начала нового интересного этапа в моей карьере, работы с Клэр Уильямс, Майком О’Дрисколом, Ником Роузом, а также с остальными членами команды, особенно с самим Фрэнком Уильямсом, ведь он один из самых целеустремленных людей, которых я знаю!»

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Я очень рада возвращению в команду Падди Лоу в роли руководителя технического департамента. Появление столь грамотного и талантливого специалиста, как Падди, не только поднимет боевой дух Williams, но и поможет нам вернуться в лидирующую группу команд Формулы 1.

Наши амбиции не изменились – мы хотим выигрывать гонки и титулы, но для этого нам нужны лучшие специалисты в своей области. Мы считаем, что Падди воплощает эти качества и станет лидером, который поможет изменить ситуацию. Эти перемены вселяют в нас веру в успешное будущее».

Ник Роуз, председатель совета директоров: «Падди отлично дополнит совет директоров и принесёт глубокие инженерные познания, опыт в этом бизнесе и управленческие способности. Вместе с Клэр Уильямс и Майком О’Дрисколлом он станет одним из трех исполнительных директоров, которые возмут на себя ежедневное управление нашей командой».

Как сообщал УНИАН, новый сезон Формулы-1 начнется на Гран-при Австралии, который пройдет 23-26 марта.