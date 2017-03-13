Команды Формулы-1 обеспокоены из-за чрезмерного расхода топлива в новом сезоне

Среди команд Формулы 1 ширятся опасения, что максимально разрешенного объема топлива может не хватить для окончания гонки, сообщает Motorsport.

Гонщикам, скорее всего, придется изменить свои стратегии, чтобы добраться до финиша на большинстве автодромах чемпионата.

В свете нового регламента, который привел к росту средней скорости и прижимной силы, командам было разрешено заливать в бак дополнительные 5 кг топлива. Таким образом, максимально разрешенный объем топлива на одну гонку увеличился со 100 кг (135 литров) до 105 кг (142 литра).

Ожидалось, что это должно компенсировать увеличенное потребление топлива, вызванное изменениями в техническом регламенте. Однако, предварительный анализ предсезонных тестов, которые состоялись в Барселоне, свидетельствует, что этого может быть недостаточно.

Читайте такжеВ Формуле-1 может появиться Гран-при Финляндии - СМИПо данным Auto Motor und Sport, новые машины одновременно с ростом прижимной силы столкнутся с увеличением сопротивления воздуха – примерно на 10 процентов. При этом, хотя болиды образца 2017 года и потеряют в скорости на прямых где-то около 20 км/ч, они смогут дольше ехать на полном газу и стали более быстрыми в поворотах.

Более выносливая резина позволит гонщикам агрессивнее атаковать на протяжении всей дистанции гонки. В итоге, как ожидается, время на круге упадет в среднем на три-четыре секунды.

Но, возможно, пилотам придется сдерживать себя и ехать осторожнее, если они захотят добраться до финиша. Потребление топлива будет особенно высоким на таких трассах, как в Мельбурне и Бахрейне, где пройдут две первые гонки сезона 2017 года.

Выяснилось, что инженеры Mercedes, Ferrari, Renault и Honda были неприятно удивлены уровнем расхода топлива – он был значительно выше расчетные показатели. За это команды готовятся к гонкам со стратегиями экономии топлива.

Экономия повлияет на количество обгонов, потому что гонщики не смогут прибегать к агрессивным торможений во время обгонов – особенно ближе к концу гонки. Также появилась перспектива, что на некоторых трассах некоторые машины не смогут проехать полную гоночную дистанцию.

Как сообщал УНИАН, сезон-2017 в "Формуле-1" этапом Гран-при Австралии, который пройдет с 23 по 26 марта.