Гран При Канады останется в Формуле-1 как минимум до 2029-го года включительно

Организаторы гонки в Монреале продлили контракт с Формулой 1, сообщает Motorsport.

Переговоры с Берни Экклстоуном о продлении контракта, первоначально рассчитанной до 2024 года, начались еще в прошлом году и завершились в прошлом месяце.

Были опасения, что автодром может потерять место в календаре Ф1, поскольку работы по модернизации к Гран При Канады 2017 года не были закончены в срок. Организаторам гонки в Монреале удалось добиться продления соглашения, рассчитанного теперь до 2029 года включительно. Частью соглашения является обязательство городской власти профинансировать обновление зданий в паддоке, построенных в 1978 году.

Читайте такжеФормула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Канады«Это долгосрочный контракт, - сказал промоутер Франсуа Дюмонтье в интервью Motorsport.com. - Он дает нам время распланировать работы по улучшению инфраструктуры. В 2019-м появятся новые боксы. Продление контракта - очень важный момент. Мы начнем работу с городской властью, которой принадлежит автодром, чтобы разработать планы, чертежи и обозначить в расписании дату постройки новых боксов. А потом, между гонками 2018 и 2019 годов, конструкция будет возведена. Это будет полностью новое здание, а нынешнее будет снесено».

Дюмонтье сказал, что обсуждал этот вопрос с Liberty Media, новыми владельцами Ф1, которые заявляли о важности Монреаля для чемпионата.

Он добавил: «В Северной Америке есть всего две гонки. У нас самая старая гонка среди тех, что проходят за пределами Европы».

В сезоне-2017 в Формуле 1 дебютирует канадский автогонщик Лэнс Стролл, и этот факт, по словам Дюмонтье, должно положительным образом отразиться на продажах билетов. «Мы можем увидеть так называемый эффект Стролла, - сказал Дюмонтье. - Пока все идет как надо».