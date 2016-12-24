Сын Шумахера дебютирует в "Формуле-3"

Следующий сезон Мик Шумахер проведет в европейской Формуле 3 в составе Prema Powerteam, сообщает Motorsport.

17-летний сын семикратного чемпиона мира Формулы 1 перейдет в Формулу 3, где и проведет третий сезон в одноместных болидах.

«Формула 3 – идеальный для меня шаг, я с нетерпением жду новый сезон, чтобы начать его, – сказал Шумахер. - Я также очень рад остаться с Prema, поскольку это профессиональная команда, где я могу многому научиться. Следующий сезон определенно будет сложным, но тесты, которые мы проводили последние несколько недель доказали, что болид Ф3 просто великолепен в управлении. Я не могу дождаться начала сезона 2017 года».

В свой дебютный сезон в 2015 году в немецкой Формуле 4 Шумахер выиграл одну гонку, а впоследствии перешел в команду Prema, в составе которой сразу участвовал в двух чемпионатах - немецкой и итальянской Ф4.

В этом году он в обеих сериях стал вице-чемпионом. В Германии он проиграл австралийцу Джоуи Моусону, в Италии – аргентинцу Маркосу Зиберту, а в общем записал десять побед на этапах на свой счет.

Шумахер дополнил состав пилотов Формулы 3 в 2017 году в конюшне, которая уже подтвердила Каллума Илотта и протеже Ferrari Гуань Ю Чжоу. Четвертое место, вероятно, займет протеже Honda Тадасуке Макино. Prema довольно известная на континентальной арене Формулы 3. Итальянская конюшня протяжении шести последних лет не проигрывала в европейской Ф3 в обоих зачетах.