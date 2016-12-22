Ограничение бюджета в Формуле 1 не будет работать - президент Ferrari

Президент Ferrari Серджио Маркионне верит, что бюджетные ограничения не будут работать в Формуле 1, несмотря на сообщения о планах нового владельца серии Liberty Media ввести ограничения на расходы, сообщает Motorsport.

Команды вроде Ferrari и Red Bull ответили угрозой уйти из Формулы 1 на попытку ввести лимит расходов в размере 40 миллионов фунтов в 2009 году.

Маркионне, который поддерживает ограничения расходов, считает, что лимит расходов в Формуле 1 никогда не будет работать. “Попытки, которые были до этого времени, такие как ограничение стоимости поставки силовых установок и ограничение времени работы в аэродинамической трубе, были неэффективны, - сказал Маркионне. -Реальность такова, что Формула 1 — очень дорогое удовольствие. Есть заводские команды Renault и Mercedes, крупные компании, которые могут сосредоточиться на разработках в широком смысле и это становится опасным для сметы. Я поддерживаю снижение затрат, но все зависит от того, как мы будем к этому приспосабливаться. И не верю в то, что лимит расходов будет работать. Проблема в том, что с ограничениями мы придем к тому, что будем иметь очень ограниченные возможности для работы над тем, как сделать машину конкурентным”.

Маркионне добавил, что Ferrari, которая всегда имела самые большие расходы среди всех команд, ничего не сэкономила в результате недавних мер для снижения затрат.

“Когда я просматривал наши старые отчеты о расходах за последние десять лет и даже больше, установил, что в Ferrari никогда не сдерживали себя, когда речь шла о расходах, - сказал он. - А потом я не знаю, хорошо использовали бюджет, или нет. Несмотря на все попытки FIA ограничить расходы, команды находили другие возможности для расходов".

"Это старая проблема для всех, кто пытается ввести ограничения на разработку машины: если какая-то возможность открыта, то все расходы направляются на нее. Если взглянуть на последние четыре-пять лет — мы не сэкономили ни одного евро. Мы просто перенаправили наши расходы на другие статьи. В принципе, это честно, но тогда эффект никогда не даст соответствующего результата”, - добавил руководитель итальянской команды.