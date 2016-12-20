Руководитель "Феррари": Феттелю нужна чемпионская машина

Себастьян Феттеля и Кими Райкконен останутся парой пилотов для команды из Маранелло в 2017 году. Однако в Ferrari хорошо знают, что для того, чтобы ведущие гонщики хотели подписывать контракты и в дальнейшем нужно создавать конкурентоспособные болиды, сообщает Motorsport.

Слухи о заинтересованности Феттелем другими командами, в том числе Mercedes, отраженные в словах, что звучали на рождественской встрече топ-менеджеров Ferrari, в которых было указано о мотивированности Феттеля...

Читайте такжеФормула-1. Феттель не собирается менять "Феррари" на "Мерседес""Вчера Себастьян приезжал в Маранелло, - подтвердил Маурицио Арривабене. – Он старательно отработал на симуляторе и провел много времени с командой. Если бы он был не мотивирован, я думаю, что он бы вел себя по-другому. Мы знаем, что гонщик его сорта заслуживает должного болиду, и в 2016 году в некоторых гонках он его имел, хотя иногда мы имели трудности в обеспечении этого. Он - четырехкратный чемпион мира, и он доказал это в последней гонке в Абу-Даби; когда дело дошло до драки, он показал, что более чем готов".

Президент Ferrari Серджио Маркионне также нашел слова поддержки в адрес Феттеля, подтвердив, что планы на 2018 год пока находятся на стадии утверждения.

"На данный момент мы ничего не решили на 2018-й, - подтвердил Маркионне. - У Себастьяна был тяжелый год, потому что машина не соответствовала его ожиданиям. Его выступления не отражают его качеств, как гонщика, но я надеюсь, что в 2017 году мы сможем решить все проблемы."