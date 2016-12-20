Формула-1. Поиски замены Росбергу в "Мерседес" могут затянуться до конца января

Выбор нового пилота для команды Формулы-1 "Мерседес" могут затянуться до конца января 2017 года. Об этом в комментарии Speedweek заявил неисполнительный директор "Мерседес" Ники Лауда, сообщает "Чемпионат".

По его словам, руководство немецкой "конюшни" выбирает между двух гонщиков - немцем Паскалем Верляйном и финном Вальттери Боттасом.

"Выбор нового пилота может затянуться до конца января, пока мы не решим, каким путем идти. Мы надеялись сделать все раньше, но пока не можем принять решение. Переговоры идут тяжело. В целом у нас всего два варианта: молодой парень, такой как Верляйн, или опытный гонщик, как Боттас. Но мы ещё далеки от принятия решения", - сказал Лауда.

Напомним, по окончанию минувшего сезона пилот "Мерседес" Нико Росберг, впервые ставший чемпионом мира, неожиданно объявил об окончании гоночной карьеры.