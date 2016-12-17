Семья легендарного автогонщика Шумахера запустила новый некоммерческий проект

Семья великого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера объявила о запуске проекта Keep Fighting, некоммерческой организации, на создание которой вдохновили карьерные достижения гонщика, сообщает Motorsport.

Накануне третьей годовщины падения Шумахера на горных лыжах, которое произошло 29 декабря 2013 года и вызвало тяжелую травму головы гонщика, было объявлено о запуске этого некоммерческого проекта.

Менеджер Шумахера Сабине Кем сказала: «Это первый шаг на пути, который, как мы надеемся, позволит делать добро в будущем. Цель создания проекта Keep Fighting - распространить веру в то, что сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Это справедливо не только в мире автогонок. Таким образом мы надеемся, что ужасное событие, которое затронуло семью Шумахера, будет иметь не только негативные последствия, но и позитивные».

Жена Михаэля Коринна добавила: «Мы хотели бы посоветовать всем никогда не сдаваться».

Также было сказано, что этот проект является «еще одним знаком уважения и благодарности всем болельщикам Михаэля».

Михаэль Шумахер - самый успешный пилот в истории Формулы 1. Он выиграл 91 Гран При и семь раз становился чемпионом мира