Гонщики Формулы-1 выстроились в очередь на вакантное место пилота "Мерседес"

Ряд гонщиков Формулы-1 обратились к "Мерседес" с предложением занять место второго пилота команды, которое освободилось после неожиданного ухода из гонок чемпиона мира Нико Росберга. Об этом заявил на встрече с сотрудниками компании директор "Мерседес" Тото Вольфф, сообщает Motorsport.

"Звонили гонщики, у которых есть контракты. Не обращались ко мне лишь двое: Даниил Квят (пилот "Торо Россо" - ред.) и Кими Райкконен (пилот "Феррари" - ред.). А все остальные уже звонили, включая Пастора Мальдонадо. В общем, все хотят сесть за руль быстрой машины "Мерседес", - сказал Вольфф.

"Когда у нас выступали Нико и Льюис, это была отличная комбинация, ведь очень важно, чтобы в команде был баланс. Да, у нас есть молодые гонщики, у которых есть опыт пилотирования нашей машины, мы это понимаем. Но, разумеется, вариантов множество. Обращались к нам и гонщики, которые нам подходят. Теперь мы занимаемся тем, что выясняем их контрактную ситуацию, и в ближайшее время примем решение", - добавил функционер.

При этом, издание Bild am Sonntag сообщает, что фаворитом на место Росберга в "Мерседес" является двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который последние несколько лет выступал в "Макларен".

Напомним, в пятницу Нико Росберг объявил о завершении карьеры в Формуле-1. Всего неделю назад он впервые стал чемпионом самой престижной гоночной серии мира.