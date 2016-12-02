Чемпион Формулы-1 Росберг завершил карьеру
15:39, 02 декабря 2016Мотор
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Немец объявил о своем решении по окончании победного сезона-2016.
Нико Росберг / Reuters
Чемпион мира по автоспорту немец Нико Росберг заявил, что он покидает Формулу-1, сообщает BBC.
31-летний немец выиграл свой первый титул чемпиона мира в воскресенье, победив товарища по команде Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Росберг занял второе место в финальной гонке в Абу-Даби, чего ему хватило для общего успеха в соревнованиях по итогам сезона.
"Я нахожусь на вершине, на пике карьеры, это великолепное чувство и самый подходящий момент уйти", - отметил Росберг на совей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, Росберг выиграл 9 из 21 Гран При Формулы-1 в нынешнем сезоне, опередив трехкратного чемпиона Хэмилтона в общем зачете на пять очков.
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