Аварии Формулы-1 сезона-2016 объединили в одно видео

YouTube-канал hutterjoel опубликовал видео, в котором, как утверждается, собраны все аварии Формулы-1 сезона 2016 года, сообщает Motor.

Ролик продолжительностью более 12 минут содержит моменты столкновений болидов между собой и просто ошибки пилотов, спровоцировавшие сход с трассы.

Сезон 2016 года завершился в конце ноября гонкой в Абу-Даби. Гран-при выиграл Льюис Хэмилтон, однако чемпионский титул достался второму пилоту Mercedes-AMG — Нико Росбергу. Очков за финиш на втором месте ему хватило, чтобы опередить Хэмилтона в личном зачете (на пять очков). Команда Mercedes-AMG также стала победителем Кубка конструкторов. Это случилось досрочно, после Гран-при Японии.

В завершившемся сезоне в Формуле-1 был 21 этап.

Как сообщал УНИАН, Международная автомобильная федерация (FIA) уже опубликовала окончательную версию календаря Формулы-1 2017 года. Список состоит из двадцати Гран-при и в нем больше нет немецкого этапа. Начнется сезон 26 марта с гонки в Австралии.