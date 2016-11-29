Формула-1. "Макларен" стремится сохранить в команде знаменитого испанского гонщика Алонсо

Команда Формулы-1 "Макларен" желает продолжить сотрудничество с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Об этом в комментарии BBC сообщил новый управляющий директор "Макларена" Йос Капито.

"Если болид и двигатель будут конкурентоспособны, и Алонсо понравятся новые правила, я не вижу причин, по которым он бы не захотел остаться в "Макларене". Фернандо является для "Макларена" очень ценным активом, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его в команде", - сказал Капито.

Он также добавил, что в следующем сезоне "Макларен" за счет взаимодействия с производителями моторов из "Хонда" должен добиться прогресса. Чемпионат 2016 года команда завершила на шестом месте в Кубке конструкторов.

"В следующем сезоне я ожидаю, что "Макларен" добьется прогресса в работе с болидом, а "Хонде" удастся значительно улучшить работу двигателя. У нас ушло довольно многое времени, чтобы сработаться с новыми партнерами.

"Хонде" понадобилось какое-то время, чтобы понять, как работает "Макларен", и наоборот. Думаю, теперь мы добились успеха в данной области. Ребята из "Хонды" стали лучше понимать, что нужно шасси, а мы стали лучше понимать, что нужно от работы двигателя", - подчеркнул Капито.

Напомним, двухкратный чемпион мира Фернандо Алонсо завершил чемпионат-2016 на десятом месте в личном зачете и заработал массу положительных откликов от специалистов за свою работу в течение года. Нынешний контракт испанца с "Макларен" рассчитан до конца 2017 года.