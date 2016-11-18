Формула-1: Хэмилтон признал, что вряд ли сможет отобрать титул у Росберга

Пилот немецкой команды Формулы-1 Mersedes британец Льюис Хэмилтон согласился, что вряд ли сможет отобрать титул у своего напарника по команде Нико Росберга по итогам последнего этапа сезона-2017, сообщает Motorsport.

Чтобы выиграть титул, Хэмилтону нужно отыграть 12-очковое отставание от Нико Росберга на автодроме "Яс Марин" в Абу-Даби (ОАЭ), в то время как Росбергу будет достаточно финишировать на подиуме, чтобы лишить англичанина математических шансов.

Несмотря на ситуацию в чемпионате, Хэмилтон настроен на позитивный лад после предыдущей воскресной гонки в Бразилии, где он в доминирующем стиле одержал девятую победу в сезоне.

«Рад, что мне удается всех побеждать, – сказал он. – Отрадно, что я могу опережать Нико на такой же машине. Он сейчас на пике формы, но не смог ничего мне противопоставить. Мы продолжаем творить историю как команда. Мои новые механики, которые мне достались в начале года, сейчас справляются просто фантастически. Я рад, что мы с ними нашли общий язык. И я горжусь нашими инженерами – они просто лучшие».

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Однако Льюис признал, что у него вряд ли получится опередить Росберга в борьбе за титул. «Нико делает то, что должен, – резюмировал Хэмилтон. – В отличие от меня, он финиширует в каждой гонке и не сталкивается с различными проблемами. Я нахожусь в затруднительном положении перед последней гонкой. Даже если я буду пилотировать так, как сейчас, это не имеет большого значения, так как я потерял слишком много очков в течение года. Я не могу сдаться, потому что всякое может случится. Это маловероятно, но произойти может все, что угодно».

Хэмилтон также заявил, что будет гордится победой в Абу-Даби, даже если это не поможет выиграть чемпионат.

«Я буду гордиться собой, пока я выступаю на таком уровне, как сейчас, – добавил Льюис. – И я горжусь каждым, кто помогал мне побеждать в гонках все это время. Что за год, было потрясающе выиграть девять Гран При, и в Бразилии я одержал 31-ю победу с командой, просто сумасшествие. Я очень, очень благодарен этим парням, которые дарили мне великолепные возможности, и в большинстве случаев мне удавалось их реализовать».

В свою очередь, Нико Росберг не раз говорил, что предпочитает рассматривать каждую гонку в отдельности, независимо от положения в чемпионате. На вопрос, сохранит ли он этот подход применительно к финальному Гран При сезона, немец ответить затруднился.

«Пока я не знаю, какой подход я должен применить к последней гонке, – сказал немец. – Но я обязательно дам вам знать в четверг, а до тех пор у меня будет время подумать».

При этом Росберг не считает, что непростая гонка в Бразилии стала для него последним сложным препятствием на пути к титулу: «Гран При Абу-Даби станет таким же трудным уик-эндом, как и все остальные. Выполнить хорошо свою работу всегда непросто. И вообще в Формуле-1 не бывает простых вещей».

Как сообщал УНИАН, последняя гонка сезона-2016 Формулы-1 Гран-при Абу-Даби состоится 27 ноября.