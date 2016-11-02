Команда "Уильямс" готовится отпраздновать 40-летний юбилей в Формуле-1

Болид "Уильямс" образца 2017 года получит название FW-40 — в честь юбилея выступлений команды в Формуле-1, сообщает F1 Fanatic.

Аббревиатура FW означает имя и фамилию основателя британской "конюшни" сэра Фрэнка Уильямса, 40 - количество лет в главной спортивной серии мира.

Кроме того, на следующий год руководство запланировало ряд мероприятий, посвященных торжественному событию.

Читайте такжеГонщиком "Уильямс" в следующем сезоне станет сын миллиардера - СМИОтметим, что в течение 40 лет "Уильямс" девять раз выигрывал Кубок конструкторов, а его пилоты семь раз становились чемпионами мира. Последний раз это произошло в 1997 году, когда победителем Ф-1 стал канадец Жак Вильнев.

В последние годы "Уильямс" не может конкурировать с другими командами за чемпионский титул и обычно борется за 3-4 место в Кубке конструкторов. На данный момент британская "конюшня" занимает пятое место в Кубке конструкторов.