Сын Михаэля Шумахера не смог стать победителем Формулы-4

Мик Шумахер, который приходится сыном семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, не смог стать победителем Формулы-4 в нынешнем сезоне, сообщает motorsport.com.

В минувший уик-энд 17-летний пилот, выступающий за команду "Према", завершил сезон в итальянском чемпионате Ф-4 на втором месте в генеральной классификации.

Читайте такжеС прицелом на Формулу-1: сын Михаэля Шумахера произвел фурор в мире автоспортаМик Шумахер в течение сезона выиграл пять гонок, но уступил титул аргентинцу Маркосу Зиберту, который лишь четыре раза поднимался на верхнюю ступень пьедестала, но допустил меньше провальных гонок.

Ранее Мик Шумахер не смог стать чемпионом в немецкой Формулы-4. Здесь он выиграл 5 из 24 гонок сезона и занял второе место, уступив титул 20-летнему австралийцу Джою Моусону.

Напомним, ранее Мик Шумахер планировал свой переход в Формулу-3 после нынешнего сезона или в 2018 году.