Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

В Остине завершилась квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при США, где победу одержал британец Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 34.999 секунды.

Его главный соперник в турнирной таблице чемпионата и партнер по команде "Мерседес" немец Нико Росберг отстал на 216 сотых секунды. Третье место на старте займет Даниэль Риккардо из "Ред Булл". Рядом с ним во втором ряду будет партнер по команде Макс Ферстаппен. 5-6 места и третий ряд стартового поля на счету пилотов "Феррари" Кими Райкконена и Себастяна Феттеля.

Гонка Гран-при США состоится в воскресенье, 23 октября.