"Формула-1": Росберг стал победителем квалификации Гран-при Японии

В Судзуке на одноименном автодроме завершилась квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Японии, где победу одержал немецкий гонщик Нико Росберг, опередивший британца Льюиса Хэмилтона на 0,013 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Квалификация проходила с переменным успехом для обоих пилотов команды "Мерседес", которые являются лидерами чемпионата. Тем не менее, на последнем круге лучший результат показал немец Росберг.

В своей лучшей попытке Росберг преодолел круг за 1 минуту 30.647 секунды, в то время как Хэмилтон - за 1 минуту 30.660 секунды.

На второй решетке стартового поля гонку начнут финн Кими Райкконен (1:30.949) и немец Себастьян Феттель (1:31.028) из итальянской команды "Феррари". 5-6 места в квалификации и третью решетку стартового поля заняли пилоты "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен (1:31.178) и австралиец Даниэль Риккардо (1:31.240).

Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября.