Формула-1. В "Ред Булл" не уверены, что команда сможет удержать второе место в Кубке конструкторов

Руководитель гоночного подразделения компании "Ред Булл" Кристиан Хорнер считает, что в гонках Формулы-1, которые остались до конца сезона, его команде будет непросто удержать второе место в Кубке конструкторов. Слова руководителя австрийской "конюшни" приводит f1news.com.

"В оставшихся гонках борьба будет жесткой. В среднем у "Феррари" более быстрая машина, но нам удается более эффективно использовать то, что есть в нашем распоряжении. Нам будет сложно сохранить позиции, которые мы сейчас занимаем, за это придется сражаться, и тут я не питаю никаких иллюзий", - заявил Хорнер.

Вместе с тем, он напомнил что накануне сезона в "Ред Булл" не рассчитывали оказаться так высоко в таблице чемпионата.

"Мы начали сезон, не рассчитывая, что окажемся в первой пятерке зачета Кубка конструкторов. Могу сказать, что один из факторов состоит в том, что в работе с двигателем удалось сделать большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это самый важный фактор. Если говорить о шасси, то наша техническая команда сработала потрясающе. Гонщики тоже сыграли свою роль. Они добились максимума, учитывая, какая техника была в их распоряжении. Думаю, стратегически мы сильны и используем все имеющиеся возможности. Машина была надежной, что также стало ключевым фактором", - заключил Хорнер.

Напомним, за пять гонок до конца чемпионата "Ред Булл" занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 359 очков. У команды "Феррари", которая находится на третьей позиции, 313 баллов.