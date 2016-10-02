Формула-1. Австралиец Риккардо выиграл Гран-при Малайзии и прервал доминирование "Мерседес" в чемпионате
Лидер генеральной классификакации Нико Росберг финишировал третьим, но все равно укрепил свое лидерство.
Австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Малайзии в Формуле-1.
Второе место занял его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен, третьим стал немецкий гонщик "Мерседес" и лидер генеральной классификации Нико Росберг.
Примечательно, что в начале гонки лидером пелотона был британец Льюис Хэмилтон, а Росберг после столкновения с Себастьном Феттелем на "Феррари" находился на предпоследней позиции. Однако в середине дистанции на болиде лидировавшего Хэмилтона сгорел мотор, а Росберг смог приехать к подиуму.
Также отметим, что лишь второй раз в сезоне победителем гонки не стал пилот "Мерседес". Первый раз это случилось на Гран-при Испании 15 мая, когда два гонщика немецкой команды завершили гонку досрочно, а триумфатором стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
По итогам Гран-при Малайзии Нико Росберг остается лидером чемпионата, опережая Льюиса Хэмилтона на 23 очка. Третью позицию удерживает Даниэль Риккардо.
Результаты Гран-при Малайзии:
1. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
2. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");
3. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
5. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс")
6. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
7. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");
8. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
9. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен");
10. Джолион Палмер, Великобритания ("Рено").
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 288;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 265;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 204;
4. Кими Райкконен ("Феррари") - 160;
5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 153;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 147;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 80;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 74;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 50;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 42.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 553;
2. "Ред Булл" - 359;
3. "Феррари" - 313;
5. "Форс Индия" - 124;
4. "Уильямс" - 117;