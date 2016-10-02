Формула-1. Австралиец Риккардо выиграл Гран-при Малайзии и прервал доминирование "Мерседес" в чемпионате

Австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Малайзии в Формуле-1.

Второе место занял его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен, третьим стал немецкий гонщик "Мерседес" и лидер генеральной классификации Нико Росберг.

Примечательно, что в начале гонки лидером пелотона был британец Льюис Хэмилтон, а Росберг после столкновения с Себастьном Феттелем на "Феррари" находился на предпоследней позиции. Однако в середине дистанции на болиде лидировавшего Хэмилтона сгорел мотор, а Росберг смог приехать к подиуму.

Также отметим, что лишь второй раз в сезоне победителем гонки не стал пилот "Мерседес". Первый раз это случилось на Гран-при Испании 15 мая, когда два гонщика немецкой команды завершили гонку досрочно, а триумфатором стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

По итогам Гран-при Малайзии Нико Росберг остается лидером чемпионата, опережая Льюиса Хэмилтона на 23 очка. Третью позицию удерживает Даниэль Риккардо.

Результаты Гран-при Малайзии:

1. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

2. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

3. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

5. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс")

6. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

7. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");

8. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

9. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен");

10. Джолион Палмер, Великобритания ("Рено").

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 288;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 265;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 204;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 160;

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 153;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 147;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 80;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 74;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") - 50;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 42.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 553;

2. "Ред Булл" - 359;

3. "Феррари" - 313;

5. "Форс Индия" - 124;

4. "Уильямс" - 117;