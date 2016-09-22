Гонщиком "Уильямс" в следующем сезоне станет сын миллиардера - СМИ

Канадский гонщик Ленс Стролл подписал контракт с командой Формулы-1 "Уильямс" на сезон 2017 года и заменит в ней бразильца Фелипе Массу. Об этом сообщает grandprix.com, ссылаясь на финское издание Turun Sanomat.

Отмечается, что отец канадца Лоренс Стролл, который состоялся как миллиардер, инвестируя в мир моды, заплатит по контракту 35 миллионов долларов.

Кроме того, по информации журналиста Джо Сейварда, на данный момент Стролл-младший активно готовится к выступлениям в Ф-1. Семья 17-летнего гонщика заплатила за его подготовку 20 миллионов долларов.

До конца года Лэнс проедет почти 13 тысяч километров на болиде "Уильямс" 2014 года. Машину для Стролла настраивает бывший тест-пилот "Макларен" Гэри Паффетт.

Канадец будет набираться опыта на гоночных трассах в Венгрии, Австрии, США, Бразилии, ОАЭ, Бахрейна, Малайзии и Японии.

Напомним, ранее бразильский гонщик "Уильямс" Фелипе Масса объявил о том, что сезон-2016 является последним для него в Формуле-1.