Новый владелец Формулы-1: "Мы хотим попасть в США, чтобы быть на правильном рынке"

Новый владелец Формулы-1 Чейз Кэри планирует вывести гоночную серию на азиатский и, прежде всего, американский рынок. Об этом он рассказал после Гран-при Сингапура, сообщает Sport Arena, ссылаясь на crash.net.

"Еще рано говорить о каком-то четком плане, но мы точно хотим попасть в Америку, чтобы быть на правильном рынке. В США нас ждет большая "нетронутая" аудитория. Но я не хочу критиковать действия предшественников, потому что ничего не знаю об их действиях", - заметил Кєри.

Формула-1 является престижнейшей гоночной серией мира, но в США более популярны местные серии, такие как IndyCar и NASCAR. Кэри хочет изменить тенденцию.

"Формула-1 — отличный мировой бренд. Для меня это значит, что он должен быть представлен в таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Майами. Идеально, если он будет представлен в лучших городах по всему миру", - считает новый владелец "Королевы автоспорта".

Напомним, ранее Кэри заявлял, что не собирается менять европейскую идентичность Формулы-1.