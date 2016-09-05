Во время гонки Porsche Supercup в Италии произошли две "зрелищные" аварии (видео)

Во время Гран-при Италии в серии Porsche Supercup произошла серьезная авария с участием немецкого пилота Патрика Эйземанна, сообщает Motori Online.

На одном из поворотов его автомобиль столкнулся с авто немца Криса Бауэра, после чего машина несколько раз перевернулась в воздухе и опустилась на колеса.

Отметим, что Бауэр после инцидента остановил свою машину и сразу же побежал к авто своего коллеги, чтобы убедиться в состоянии его здоровья. К счастью, несмотря на тяжелую аварию, Эйземанн не пострадал.

Позже во время этой же гонки произошла еще одна "зрелищная" авария, где в роли пострадавшего выступил ирландец Райан Каллен. Этот инцидент также завершился без серьезных повреждений для гонщика.