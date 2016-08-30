Формула-1. Французский пилот готов пожертвовать титулом в GP2, чтобы заменить в "Торо Россо" россиянина Квята

Французкий пилот Пьер Гасли заявил, что готов к переходу в команду Формулы-1 "Торо Россо" уже в этом сезоне, несмотря на то, что лидирует в гоночной серии GP2. Об этом сообщает motorsport.com.

"Когда тебя зовут в Формулу-1, ты не говоришь нет. Такой шанс надо брать, потому что он может выпасть только раз в жизни. Я вижу, что происходит в Ф-1, и в какой-то момент надо быть эгоистом. Сейчас в "Ред Булл доступно только одно место, Даниила [Квята], поэтому именно это место я и хочу забрать в следующем году", - заявил Гасли.

20-летний француз также добавил, что поддерживает связь с консультантом "Ред Булл" Хельмутом Марко.

"В пятницу у нас с Марко был длинный разговор. Я спросил его о Формуле-1. Он сказал, что для начала я должен выиграть гонку, что я и сделал. В данный момент нет четкого ответа и, конечно же, я не ждал, что он сразу предложит мне контракт на подпись. Но мы об этом говорим", - добавил Гасли.

Напомним, Даниил Квят начинал сезон в команде "Ред Булл", но еще в первой части сезона руководство "РБ" отправило его в свою дочернюю команду "Торо Россо" взамен на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провел девять гонок и смог заработать в них лишь два очка. В этих же девяти гонках другой пилот команды испанец Карлос Сайнс набрал 32 очка.