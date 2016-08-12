В 2017 году максимальная скорость болидов Формулы-1 снизится на 20 км/ч

В следующем сезоне Формулы-1 в силу вступит новый регламент для болидов. Технический директор команды "Форс Индия" Энди Грин в интервью auto-motor-und-sport.de рассказал о его некоторых деталях.

В частности, он подтвердил, что автомобили и шины на них станут шире, благодаря чему болиды будут выглядеть более агрессивно.

При этом, по словам инженера, к концу следующего сезона прижимная сила машин вырастет на 35%. "Это самый большой прирост, который я когда-либо Читайте такжеАлонсо: "Чтобы выиграть титул чемпиона, нужно ездить за "Мерседес" или "Макларен"встречал в моей профессиональной карьере, - сказал Грин.

Вместе с тем, из-за более широких шин на 5-10% вырастет показатель сопротивления воздуха. Это, в свою очередь, повлияет на максимальную скорость болидов.

"На прямых участках трассы, где сегодня автомобили достигают 330 км/час, они будут ехать на 20 км/час меньше", - считает Грин.

При этом, он подчеркнул, что при новом регламенте повороты автомобили будут проходить быстрее. Таким образом, время прохождения круга на многих Гран-при сократится.