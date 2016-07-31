Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии и укрепил лидерство в общем зачете
Британский пилот мчится к своему третьему чемпионскому титулу подряд.
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Германии в Формуле-1 и укрепил собственное лидерство в генеральной классификации.
Как и на предыдущем Гран-при в Венгрии, действующий чемпион мира на старте гонки обогнал победителя квалификации и своего партнера по команде Нико Росберга, после чего никому не уступал первое место.
В итогам гонки вторую и третью позицию заняли пилоты "Ред Булл" - австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен. Росберг приехал к финишу четвертым.
Также отметим, что двойной подиум "Ред Булл" позволил команде опередить "Феррари" в Кубке конструкторов.
Результаты Гран-при Германии:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")
2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл) +6.996
3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл") +13.413
4. Нико Росберг, Германия ("Мерседес") +15.845
5. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +32.570
6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +37.023
7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия") +1:10.049
8. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен") +1 круг
9. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс") +1 круг
10. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия") +1 круг
Личный зачет:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 217;
2. Нико Росберг ("Мерседес") - 198;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 133;
4. Кими Райкконен ("Феррари") - 122;
5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 120;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 58;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 48;
9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;
10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 415;
2. "Ред Булл" - 256;
3. "Феррари" - 242;
4. "Уильямс" - 96;
5. "Форс Индия" - 81.