Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии и укрепил лидерство в общем зачете

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Германии в Формуле-1 и укрепил собственное лидерство в генеральной классификации.

Как и на предыдущем Гран-при в Венгрии, действующий чемпион мира на старте гонки обогнал победителя квалификации и своего партнера по команде Нико Росберга, после чего никому не уступал первое место.

В итогам гонки вторую и третью позицию заняли пилоты "Ред Булл" - австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен. Росберг приехал к финишу четвертым.

Также отметим, что двойной подиум "Ред Булл" позволил команде опередить "Феррари" в Кубке конструкторов.

Результаты Гран-при Германии:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")

2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл) +6.996

3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл") +13.413

4. Нико Росберг, Германия ("Мерседес") +15.845

5. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +32.570

6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +37.023

7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия") +1:10.049

8. Дженсон Баттон, Великобритания ("Макларен") +1 круг

9. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс") +1 круг

10. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия") +1 круг

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 217;

2. Нико Росберг ("Мерседес") - 198;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 133;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 122;

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 120;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 58;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 48;

9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;

10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 415;

2. "Ред Булл" - 256;

3. "Феррари" - 242;

4. "Уильямс" - 96;

5. "Форс Индия" - 81.