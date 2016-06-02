Экс-чемпион Формулы-1 раскритиковал Ферстаппена за гонку в Монако

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев заявил, что 18-летний пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен незаслуженно оправдывают за проведенный Гран-при Монако. Об этом сообщает Autosport.com.

"Макс провёл ужасный уик-энд. Он был быстр, но допустил слишком много промахов. Любого другого гонщика отправили бы домой, но ведь это Макс Ферстаппен, все начинают защищать его и оправдывать", – сказал Вильнев в интервью Motorsport-Magazin.

Пилот "Ред Булл" трижды - на тренировке, в квалификации и гонке - врезался в стену. По мнению Вильнева, такое количество ошибок просто недопустимо.

"Он дважды по ходу уик-энда допустил одну и ту же ошибку. Три ошибки за выходные – это просто перебор. Но Ферстаппена любят в "Ред Булл", любят болельщики, так что его не критикуют так, как остальных гонщиков", - считает бывший канадский гонщик.

При этом он не исключает, что в будущем Ферстаппен может стать чемпионом мира.

"Если он будет учиться на своих ошибках, то да, – сказал он. – Если для того, чтобы ехать быстро, ему приходится действовать на пределе, это значит, что ему пока не хватает скорости. Нужно управлять машиной на такой скорости, чтобы не выходить за этот предел, как это делает Даниэль Риккардо (другой пилот "Ред Булл" - прим.ред.)", - заключил Вильнев.

Как сообщал УНИАН, месяц назад Макс Ферстаппен стал пилотом "Ред Булл", после чего выиграл свой первый же Гран-при в качестве гонщика этой команды.

Кроме того, по итогам Гран-при Испании Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1, который выигрывал гонку.

Во время гонки на Гран-при Монако Ферстаппен не доехал до финиша, разбив свой болид.